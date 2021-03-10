Miraç Kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir, yapılması gerekenler nelerdir?

Miraç Kandili ibadetleri arasında; Kur'an-ı Kerim okumak, Allah rızası için namaz kılmak, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek onları sevindirmek, bol bol dua ve tövbe etmek gibi ibadetler yer almaktadır. 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek bu önemli günü en verimli şekilde geçirmek isteyenler Miraç Kandili ibadetleri hakkında sorgulamalara başladılar. Hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşen Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylı bilgiler!

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Miraç Kandili 10 Mart 2021 günü idrak edilecek. Bu önemli gecede; Kur'an okumak, dua etmek, namaz kılmaz, oruç tutmak gibi ibadetler yapılabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekir. Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.