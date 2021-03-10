Bugün Miraç Kandili’nde ne oldu, önemi ne? Miraç Kandili'nde neler yapılır, ibadetleri nelerdir?

Miraç Kandilinde neler olduğu son zamanlarda milyonların gündemine geliyor. Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Miraç gecesi dualar ve ibadetler ile eda edilecek. Tam bu noktada Miraç Kandili gecesi ne oldu, Miraç Kandilinde neler yapılır, ibadetleri nelerdir gibi sorulara da müminler yanıt aramaya başladı. Her yıl Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak ettiğimiz Miraç Kandili hakkında tüm detaylar sizlerle…

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe doğru yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Müslüman âlemi için çok büyük öneme sahip olan Miraç Kandili ile ilgili detaylar ise şöyle;