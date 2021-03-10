Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Miraç Kandil gecesi duası ve yapılacak ibadetleri

İslam alemi için mübarek günlerden birisi olan Miraç Kandili gecesine çok az bir süre kaldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece, her yıl dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. Miraç Kandili'ni dualar, zikirler ve ibadetlerle geçirmek isteyenler, Miraç Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Miraç Kandili'nde okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, kılınan namaz ve yapılacak ibadetler bu kıymetli gece en verimli şekilde geçirilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili'nin coşkusu bir gün öncesinden başladı. Miraç Kandili duası, ve yapılması tavsiye edilen ibadetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında da paylaşıldı.

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MİRAÇ KANDİLİ DUASI VE YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece eller semaya yükselerek dualar edilecek. Peki, Miraç gecesi hangi dualar ve sureler okunmalı, nasıl ibadet edilmeli?

İşte detaylar;