Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Miraç Kandil gecesi duası ve yapılacak ibadetleri

İslam alemi için mübarek günlerden birisi olan Miraç Kandili gecesine çok az bir süre kaldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece, her yıl dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. Miraç Kandili'ni dualar, zikirler ve ibadetlerle geçirmek isteyenler, Miraç Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Miraç Kandili'nde okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, kılınan namaz ve yapılacak ibadetler bu kıymetli gece en verimli şekilde geçirilecek.
Miraç Kandili'nin coşkusu bir gün öncesinden başladı. Miraç Kandili duası, ve yapılması tavsiye edilen ibadetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında da paylaşıldı.Miraç Kandili Mesajları Sözleri ile Yeni, Yazılı Kandil Mesajı 2021 || Anlamlı, Dualı, Kısa, Uzun, Hadisli ve Resimli Miraç Kandili Mesajları Sözleri
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece eller semaya yükselerek dualar edilecek. Peki, Miraç gecesi hangi dualar ve sureler okunmalı, nasıl ibadet edilmeli?
İşte detaylar;
MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Böylesine mübarek bir gece de milyonlarca Müslülman ellerini semaya açarak bu geceyi idrak ediyor. Bilindiği gibi Miraç Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerin sevabı kat kat daha fazla.
İşte Miraç gecesi yapılacak ibadetler;
MİRAÇ KANDİL GECESİ OKUNMASI GEREKEN DUALAR VE SURELER
"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."
"Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım.
Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Hıyanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü arkadaştır.
Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz."
"Allah'ım! Kuşkusuz ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."
"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi."
MİRAÇ KANDİLİ DUASI
"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım."