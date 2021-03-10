Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Miraç Kandili’ne özel en kolay ve lezzetli kandil simidi tarifi!

Mübarek Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Kandillerin vazgeçilmezi ve olmazsa olmazları arasında kandil simidi yer alıyor. Vatandaşlar bugün ailelerine, arkadaşlarına, komşularına ve yakın çevresindekilere simit ikram edecekler. Bu yüzden sabah saatleri itibarıyla kandil simidi tarifi sorgulamaları da başladı. Tercihe göre; mahlepli ya da mahlepsiz şekilde yapılan kandil simidi nasıl yapılır? İşte en kolay, pratik ve lezzetli tarifi!

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Mübarek Miraç Kandili'nin bugün idrak edilmesi ile birlikte kandil simidi tarifleri hakkında sorgulamalar da başladı.

İşte en güzel, lezzetli ve pratik kandil simidi tarifi malzemeleri ve yapılışı!