Miraç ve İsra olayı ile ilgili detaylar müminlerin gündemine gelmeye başladı. Bugünün en önemli kandillerden biri olması dolasıyla Miraç ve İsra olayı nedir, İsra suresi gece yürüyüşü ne anlama gelir gibi sorulara yanıt aranıyor. İsra kelime anlamı olarak; gece yürüyüşü manasına gelen bir ifade olurken Miraç ise, yükseğe çıkma aracı, merdiven, asansör demektir. İşte Miraç ve İsra olayı ve kelime anlamları ile ilgili detaylar…

MİRAÇ VE İSRA OLAYI NEDİR?

Yükselmek anlamı taşıyan, terim olarak Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Bugün idrak edilen kandil günü vesilesiyle merak edilen İsra ve Miraç olayı ile ilgili detaylar şöyle;