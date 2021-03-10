Miraç ve İsra olayı ile ilgili detaylar müminlerin gündemine gelmeye başladı. Bugünün en önemli kandillerden biri olması dolasıyla Miraç ve İsra olayı nedir, İsra suresi gece yürüyüşü ne anlama gelir gibi sorulara yanıt aranıyor. İsra kelime anlamı olarak; gece yürüyüşü manasına gelen bir ifade olurken Miraç ise, yükseğe çıkma aracı, merdiven, asansör demektir. İşte Miraç ve İsra olayı ve kelime anlamları ile ilgili detaylar…
Yükselmek anlamı taşıyan, terim olarak Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Bugün idrak edilen kandil günü vesilesiyle merak edilen İsra ve Miraç olayı ile ilgili detaylar şöyle;
İsra; geçmek, gitmek, geceleyin yürümek anlamındaki "s-r-y" kökünden gelir. İsra'nın sözlük manası "gece yürütmek" demektir.
Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v.) bir gece Allah (c.c.) tarafından Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya normal bir insanın yapamayacağı kadar hızlı bir şekilde götürülmesi hadisesine İsra denir.
Hz. Muhammed (s.a.v), İsra olayı sonrasında Mescid-i Aksa'da namaz kılmıştır.
Namaz kıldıktan daha sonra ise Miraç olayı meydana gelmiştir. Miraç olayının dini anlamı, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mescid-i Aksa'dan gökyüzüne yükseltilmesi ve burada kendisine Allah'ın ayetleri, nimetlerinin gösterilmesi olayına verilen addır.
Miraç; Receb'in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…
Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göge yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.