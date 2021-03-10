Otomobilin çarptığı kadına para cezası kesildi

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Emine Eles (41), kazada kusurlu bulundu. Aracın onarım ücreti olan 13 bin 277 lira para cezası kesilen Eles, "5 ameliyat geçirdim. Kazada ben suçlu görüldüm. Sanki ben adamın arabasını kırmış gibi görünüyorum, adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.

Kaza 9 Haziran 2020 tarihinde Malatya – Elazığ devlet karayolu üzerinde, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağında meydana geldi. Otobüsten inerek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde kanser tedavisi gören eşi Yüksel Eles'e (47) refakatçi olmak için gitmek isteyen Emine Eles'e, C.D. yönetimindeki 44 BZ 875 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Eles'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Eles'i hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından yapılan soruşturmada, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Eles kusurlu bulundu. Bilirkişi raporuna göre Eles'in yayalar için kırmızı ışıkta geçtiği, kazaya karışan aracın ise kusurlu olmadığı belirlendi. Kazanın ardından kasko firması tarafından 13 bin 277 liralık hasar tespiti yapıldı. Kaza sonrasında yaşanan hasarın tahsil edilmesi için kazada kusurlu bulunan Emine Eles'e ödeme emri gönderildi.

'SANKİ ADAMIN ARABASINI BEN KIRDIM'

Cezayı ödeyecek durumunun olmadığını ifade eden Emine Eles, "Bingöl Merkeze bağlı Çavuşlar Köyü'nde ikamet ediyorum. Geçen sene eşim Malatya Turgut Özel Hastanesinde karaciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ameliyat geçirmişti. Eşime karaciğer nakli yapıldı. Kanser hastasıdır. Eşime Bingöl'den refakatçi olarak gidiyordum. Yolda otobüsten inerken kaza geçirdim. Kaza sonrasında belden aşağım tutmadı. 5 ameliyat geçirdim. Hala da ameliyatlarım var, tedavim sürüyor. Fizik tedavisi gördüm. Kaza sonrasında bana büyük bir ceza geldi. Kazada ben suçlu görüldüm. Sanki ben adamın arabasını kırmış gibi görünüyorum burada. Lütfen bana yardım edin, bu paranın ödenmesini istemiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum. Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'e sesleniyorum. Devlet büyüklerime, Bingöl Valisine sesleniyorum. Hak yerini bulsun istiyorum. Bu yaşadığım ikinci kazadır, bu ceza ile yıkıldım. Çok mağdurum. Bu cezayı ödeyecek gücüm yok çünkü eşim ve ben rahatsızız, 3 tane öğrenci okutuyorum. Eşimin devletten aldığı bir engelli maaşı var. Başka da gelirimiz yok. Bu maaşla öğrenci mi okutayım, ceza mı ödeyeyim? Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Allah rızası için, sözün bittiği yerdeyim" şeklinde konuştu.

'EŞİMİN ÖLDÜ HABERİ GELDİ, MEZARLIĞA KEPÇE GÖNDERDİK'

Kazanın şiddetinin büyük olduğunu ve ağır yaralanan eşinin ölüm haberini geldiğini ifade eden Emine Eles'in eşi Yüksel Eles, de, mezarının kazılması için köy mezarlığına kepçe gönderdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"2012'den beri sürekli Malatya'da tedavi görüyorum. Eşim bana refakatçi oluyordu, lazım olan malzemeleri getirirken kavşakta araç çarpıyor. Bize öldü dediler. Köyde kepçe mezarlığa bile gitti. Ama çok şükür ki yaşıyor. Bayağı bir ameliyatlar geçirdi. Leğen kemiğinden, diz kapağından ameliyatlar geçirdi. Platin takıldı. Çok sıkıntılar çektik. Benim hastalığım da ilerledi. Epey zaman tedavi gördük. Kazadan aylar sonra eşime çarpan araba için ceza geldi. Kaskodan araç yapılmış, yapım ücretleri için bize ceza kesilmiş. 13 bin 227 lira ceza geldi. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Hem mağdur olduk, hem kaza geçirdik. Yayaya araba çarpıyor, aracın yapım ücretin de biz yapıyoruz."