Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde, fiziki gerçekleşme  yüzde 25'e ulaştı

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 25'e ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, fiziki gerçekleşmenin yüzde 25'e ulaştığını söyledi.

HER ŞEY EN İNCE DETAYINA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde insana ait tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünüldüğünü belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "TOKİ'nin ihale ettiği yüklenici firmamız ile Büyükşehir Belediyemizin birlikte çalışmalarını sürdürdüğü 1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçemizin yapılma süreci hızla devam ediyor. Millet bahçesi yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla her yaş grubuna hitap edecek. Yüklenici firmamız ve Büyükşehir Belediyemiz fiziki gerçekleşmeyi 5 aylık süre içerisinde yüzde 25'e yakın bir noktaya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu çalışmada emeği geçen, katkısı olan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri'mize yakışacak." dedi.

6 KAPILI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Başkan Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 6 ayrı giriş kapısı olacağını belirterek, "Şuan Erciyes Üniversitemize bakan, hem yaya, hem araç trafiğine açık olacak giriş takının önündeyiz. Projemiz, 4 adet sadece yaya trafiği, 2 adet de hem yaya, hem de araç trafiği olacak 6 kapısı olan millet bahçesi olacak" dedi.

PROJEDE NE ARARSANIZ VAR

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyacak olan projenin detayları şu şekilde: "1 adet 39 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, Türkiye'nin en büyüğü olacak gölet üzerinde 3 adet köprü, 3 adet millet kıraathanesi ve 1 adet sağlıklı yaşam merkezi, içerisinde yarı olimpik kadın ve erkek ayrı olacak şekilde yüzme havuzu, çocuklar için çırpınma havuzu, sauna, pilates salonu ve buhar odası, 1 adet idari bina, 1 adet hangar, 26 adet büfe, 15 adet wc-mescit depo binası, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, toplam 8 adet basketbol-voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet plaj voleybolu, 2 adet halı saha, piknik alanları, 3 adet yaya giriş meydanı 1 adet yaya ve araç giriş meydanı, bisiklet ve koşu parkuru, 2 adet etkinlik çayırı, 2 nolu etkinlik çayırında 9 adet (her biri 69 metrekare olmak üzere) asma germe gölgelik, 2 nolu etkinlik çayırda 1 adet sahne kurulum alanı, toplam 325 adet çatılı ve masalı kamelya, 3 adet pergole, 145 adet ferforje ayaklı bank, 145 adet yüzer bank ve 19 adet duvar üstü bank, muhtelif yerlerde toplam 115 adet çeşme, 245 adet ayaklı çöp kutusu ve 215 adet sıfır atık çöp kutusu, 125 adet yönlendirme tabelası, 17 adette bilgi panosu, engelli vatandaşlarımız için kılavuz yüzeyler ve uyarıcı yüzeyler, giriş meydanlarında bisiklet park yerleri ve pedicab park yerleri"