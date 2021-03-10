Rize'de kumar oynayan 3'ü yabancı 21 kişi yakalandı

Gürcistan uyruklu kişiler, haklarında yapılan idari işlemin ardından sınır dışı işlemleri için muhafaza altına alındı.

Operasyonda, çok sayıda kumar malzemesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

Vali Kemal Çeber, il bazlı vaka sayısı bakımından Rize'nin kırmızı kategoride yer aldığını belirterek, "Rize'deki vaka sayılarını en aza indirmek için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından başlatılan 'Dinamik Denetim Modeli' ile denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürmekteyiz. Koronavirüs salgınının yayılabileceği bu ve benzeri olaylara meydan vermemek adına kolluk kuvvetlerimiz aracılığıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.