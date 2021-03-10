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'da İntihar girişimini film gibi izlediler...

’nın ilçesinde yabancı uyruklu bir genç üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genci ikna çalışmaları sürerken bir grup vatandaş da olup biteni film izler gibi izledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.3.2021 22:03 ABONE OL
Şanlıurfa'da İntihar girişimini film gibi izlediler...

Olay akşam saatlerinde Haliliye ilçesi ipekyolu üzerinde bulunan üst geçidinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir genç henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı üst geçide çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan 24 yaşında yabancı uyruklu Nasreddin Halaf'ı fark eden vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.


Korona virüs (covid-19) önlemlerini unutarak toplu halde film izler gibi intihar girişimini izleyenleri, polis dağılmaları yönünde sık sık uyardı. Polis güvenlik önlemi alırken, bazı sürücüler de araçlarını park ederek yaşananları sosyal medya hesaplarında canlı yayınladı.
Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından atlama ihtimaline karşı aşağıda el çadırı açtı. Polisin 1 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan kişi ikna edilerek indirildi.
Yabancı uyruklu genç daha sonra ifadesi alınmak üzere Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Şanlıurfa'da İntihar girişimini film gibi izlediler...
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