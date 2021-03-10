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çekilişi bu akşam saat kaçta? ile 10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

çekilişi için geri sayım başladı. Her Çarşamba ve Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. ile canlı ve noter huzurunda açıklanacak çekiliş saatler 20.00’ı gösterdiğinde başlayacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango Şans Topu sonuçları bilet sorgulama işlemini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.3.2021 11:31 ABONE OL
Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Milli Piyango Online ile 10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler tarafından en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen 1 kişi olmuş ve 5 milyon 483 bin 224 TL'lik ödülün sahibi olmuştu. Gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. 10 Mart Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Milli Piyango Online ile 10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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