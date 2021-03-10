Şans Topu sonuçları belli oldu! 10 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama

Haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri şans oyunu severlerin merakla beklediği "Şans Topu sonuçları" MP TV ile Youtube canlı yayınında bugün (10 Mart 2021) açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinde kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 10 Mart MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (10 MART)

Milli Piyango Online ile 10 Mart MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;