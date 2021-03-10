Siverek’te yaralı sansar görüldü

Gebendiris Kırsal mahallesinde işe gitmek için yola çıkan mahalle sakinlerinden Hasan Gebendirisli, boş bir tarlada karşılaştığı yaralı sansar görüntüledi.

Bir süre boş tarlada gezinen yaralı sansarı yakalamak için çaba sarf eden mahalle sakini başarısız olunca sansar gözden kayboldu.

Bölgede ilk defa sansar ile karşılaştığını ifade eden Gebendirisli, şunları kaydetti:

"İşe gitmek için evden çıktım, mahallede bulunan tarlada sasar ile karşılaştım, ayağından yaralıydı, yardım etmek istedim beni görünce uzaklaştı biraz bekledi yaralı olduğu için fazla hareket edemiyordu, bende fotoğraf çekerek bir süre bekledim. Sansarı tutmak istedim tedavisinin yapılması için yetkililere teslim edecektim, 1 saat uğraştım tutamadım canı yandığından dolayı hep kaçışıyordu. Bir süre bekledikten sonra ortadan kayboldu, bölgede pek nadir rastlanan bir hayvan olduğu için nesli tükenmekte olabilir, mahalle ve bölge sakinlerine haber verdim görünce zarar vermesinler diye, sansarı tekrar görürsem tedavisinin yapılması için yakalayarak yetkililere teslim edeceğim."