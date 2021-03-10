Son dakika | 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüş!

"ÖZÜR DİLEDİM ANLAMADI, O DA BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Sonra oğlumdan özür dileyip, sarılıp, öptüm. O da neden özür dilediğimi anlamadı ve 'babacığım bende özür dilerim' dedi ve bana sarılıp, öptü.