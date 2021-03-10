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Son dakika: Çekmeköy'de iki kardeşin ölümünde inşaat sahibi adliyeye sevk edildi

Çekmeköy’de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yaşanan olayla alakalı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Son dakika haberine göre dün "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi O.A. bugün adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 10:21 Son Güncelleme: 10.3.2021 10:23 ABONE OL
Son dakika: Çekmeköy'de iki kardeşin ölümünde inşaat sahibi adliyeye sevk edildi

Çekmeköy'de tamamlanmamış bir inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan A. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika: Çekmeköy'de iki kardeşin ölümünde inşaat sahibi adliyeye sevk edildi
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