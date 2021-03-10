Son dakika: Çekmeköy'de iki kardeşin ölümünde inşaat sahibi adliyeye sevk edildi

Çekmeköy'de tamamlanmamış bir inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan A. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.