Son dakika: Edirne'de iğrenç olay! Kedi köpek sanıyordu, kameraları inceleyince şok oldu!

Edirne Merkez'de bulunan Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan evinde yaşanan trajikomik olayı tespit eden Sezai Altan (49), "Bu mahallede çok ilginç olaylar oluyor. Komşularımın çoğu yok, evleri boş. Bu sebeple burası çok tenha durumda, bir hırsızlık olayı yaşadım dolayısıyla kameralar aldım, güvenlik sistemi kurdurdum. Bunlara bakarken şunu fark ettim. İhtiyaçlarını gidermek için sağa sola gittiklerini, yokladıklarını gördüm. Benim kapı girişim kör nokta olduğu için insanlar tarafından görünmeyen bir yer. Buraya ihtiyaçlarını gidermek için gelen çok insanla karşılaştım. Ve kameralar sayesinde bunları tespit ettim" dedi.