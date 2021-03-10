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Son dakika: 'de iğrenç olay! Kedi köpek sanıyordu, kameraları inceleyince şok oldu!

Son dakika haberler... 'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evinin merdivenlerinde sürekli dışkı ve idrar gören Sezai Altan isimli vatandaş, taktırdığı güvenlik kameralarını izleyince hayretler içerisinde kaldı. Kedi ya da köpeğin tuvaletini yaptığını düşünen Altan, bunu bir insanın yaptığını görünce gözlerine inanamadı. Mağdur adam, belediyeden bölgeye portatif bir tuvalet yapılmasını talep ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 14:29 Son Güncelleme: 10.3.2021 14:41 ABONE OL
Son dakika: Edirne'de iğrenç olay! Kedi köpek sanıyordu, kameraları inceleyince şok oldu!

Edirne Merkez'de bulunan Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan evinde yaşanan trajikomik olayı tespit eden Sezai Altan (49), "Bu mahallede çok ilginç olaylar oluyor. Komşularımın çoğu yok, evleri boş. Bu sebeple burası çok tenha durumda, bir hırsızlık olayı yaşadım dolayısıyla kameralar aldım, güvenlik sistemi kurdurdum. Bunlara bakarken şunu fark ettim. İhtiyaçlarını gidermek için sağa sola gittiklerini, yokladıklarını gördüm. Benim kapı girişim kör nokta olduğu için insanlar tarafından görünmeyen bir yer. Buraya ihtiyaçlarını gidermek için gelen çok insanla karşılaştım. Ve kameralar sayesinde bunları tespit ettim" dedi.

"DEMİR KAPI YAPMAM ÇÖZÜM DEĞİL, GENE GELECEKLER"

Altan, "Şimdi bir kapı yaptırmaya karar verdim. Belediyeden yardım da istiyorum çünkü bu bölgede çalışan insanların ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bulunmadığı için umumi tuvalet dolayısıyla bu tarz yerler arayarak, işlerini gidermeye çalışıyorlar.

Burada ufak tefek satıcılar var, ihtiyaçlarını gidermek için hiçbir yer yok" diye konuştu.

"BELEDİYENİN PORTATİF BİR TUVALET KOYMASI GEREKİYOR"

Altan, "Dolayısıyla belediyeden ricam, benim demir kapı yapmam ile bir sonuç elde edilmeyecek. Gene gelecekler. Belediyenin buraya portatif bir tuvalet yapması gerekiyor. O tuvaleti yaptığı takdirde bütün olay ortadan kalkacak. Benim gibi bu durumu yaşayan başka insanlar da var ortaya koyamıyorlar" dedi.

"MERDİVENLERİMİ KULLANIYORLAR"

Altan, "Yaşlı kadınlar geliyor, erkekler de geliyor. Arka araziye erkekler girip çok rahat yapabiliyorlar, çünkü onların çekindiği bir şey. Kadınların çekindiği görünmemek, kör nokta, görünmeyen bir nokta ama merdivenlerimi kullanıyorlar.

İsteseler kapımı açarım. Türk Ceza Kanunu'nun 181. Maddesine göre bu yaptıkları suç" dedi.

"KEDİ KÖPEK ZANNETTİM İNSAN ÇIKTI"

Altan, "Sanırım bu durum birkaç yıldır devam ediyor. Yağmur olmayan günlerde ıslaklıklar görüyordum. Tabi köpekler de bu mahalleye çok girip çıkıyor ben kedi köpek zannettim tabi kameralar takıldıktan sonra tespit ettim insan çıktı" diye konuştu.

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Son dakika: Edirne'de iğrenç olay! Kedi köpek sanıyordu, kameraları inceleyince şok oldu!
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