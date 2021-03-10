Son dakika: İstanbul'da jigolo vurgunu! 160 bin lirayı cebe indirdi

Teklifi kabul edip 3 Bin TL gönderen H.G daha sonra "sana müşteri bulduk, ama önce bize 7 bin TL teminat göndermen gerekiyor. İşi bitirdikten sonra 15 Bin TL alacaksın"diyerek H.G'den 7 Bin TL teminat bedeli istedi. Bunun üzerine 7 Bin TL parayı gönderen H.G daha sonra onu arayan kişiye ulaşamayıp dolandırıldığını fark edip hemen polise ihbarda bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan teknik takip sonucu İ.E (24)'yi Bahçelievler Şirinevler Mahallesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın 21 kişiyi Jigolo yapma vaadiyle toplam 160 Bin TL para dolandırdığı öğrenildi. Şahısın Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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