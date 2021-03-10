SON DAKİKA: İstanbul'da Lamborghini'de karpuz satmıştı! İranlı fenomen Milad Hatemi hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberler...Milad Hatemi, İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme geldi. Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Aralık 2020'de polis aracının içinde çektiği videonun ardından Hatemi gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Hatemi'nin yanındaki polis memuru da görevden alınmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Hatemi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı.
İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Milad Hatemi'nin sınır dışı edilmesi yönünde karar verdiği öğrenildi.