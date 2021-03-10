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: 'da 'de satmıştı! hakkında flaş gelişme!

haberler… Beyoğlu’nda lüks aracın ön bagajında satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken sosyal medya fenomeni hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İdare Mahkemesi, Hatemi için sınır dışı kararı aldı. Kararın ardından Hatemi'nin Van'a sevk edilerek, buradan sınır dışı edildiği vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 11:22 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul'da Lamborghini'de karpuz satmıştı! İranlı fenomen Milad Hatemi hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberler...Milad Hatemi, İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme geldi. Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Aralık 2020'de polis aracının içinde çektiği videonun ardından Hatemi gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hatemi'nin yanındaki polis memuru da görevden alınmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Hatemi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Milad Hatemi'nin sınır dışı edilmesi yönünde karar verdiği öğrenildi.

Kararın ardından Hatemi'nin Göç Genel Müdürlüğü'nce Van'a gönderildiği, buradan da Kapıköy Sınır Kapısı'na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildiği bilgisi edinildi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Lamborghini'de karpuz satmıştı! İranlı fenomen Milad Hatemi hakkında flaş gelişme!
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