Son dakika | Mervenur Polat cinayetinde "Çin'den gelen kargo" detayı

CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Ceset olduğunu bilmeden taşıyan kurye Süleyman A.'nın ifadesine SABAH ulaştı: "Ben ceset olduğunu bilmiyordum. Cüneyt bana 'Çin'den kargom geldi. Tek başıma taşıyamıyorum. Senin motorla taşıyalım' dedi. Ben de folyo ve naylonla sarılı 40-45 kilo ağırlığındaki paketi Cüneyt'in evinden babasının Altındağ Mahallesi Güllük Caddesindeki binanın girişine bıraktım. Paketi kendisi alıp binaya soktu. Yukarı çıkarmış"

Öte yandan Cüneyt Akyol'un Merve Polat'ın cesedinin kokusunu dışarıya yayılmaması için 4 kat folyo ve naylon ile sardığı ortaya çıktı.