Son dakika | Mervenur Polat cinayetinde "Çin'den gelen kargo" detayı

Son dakika... Antalya'da 4 aydır kayıp olan ve ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurup aradığı 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın önceki gün bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Olayla ilgili genç kadının arkadaşı Cüneyt Akyol ile 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ı iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Cüneyt Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını, eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti. Olayın ardından Akyol'un, cesedi halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan Süleyman G. adlı arkadaşıyla babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıkmıştı.
CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Ceset olduğunu bilmeden taşıyan kurye Süleyman A.'nın ifadesine SABAH ulaştı: "Ben ceset olduğunu bilmiyordum. Cüneyt bana 'Çin'den kargom geldi. Tek başıma taşıyamıyorum. Senin motorla taşıyalım' dedi. Ben de folyo ve naylonla sarılı 40-45 kilo ağırlığındaki paketi Cüneyt'in evinden babasının Altındağ Mahallesi Güllük Caddesindeki binanın girişine bıraktım. Paketi kendisi alıp binaya soktu. Yukarı çıkarmış"
Öte yandan Cüneyt Akyol'un Merve Polat'ın cesedinin kokusunu dışarıya yayılmaması için 4 kat folyo ve naylon ile sardığı ortaya çıktı.
'4.5 AYDIR CESETLE YAŞAMIŞIZ'
Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanın 4'üncü katında oturan ve olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Server Çekiç Balaban, "Şüphelilerinden Cüneyt Akyol'un babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. 4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben 'boş ver' dedim. Onunla karşılaşsak ne yapardık" diye konuştu.
KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Mervenur Polat'ın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kayseri'ye getirildi. Kayseri'de Erkilet Bülbülpınarı mezarlığında kılınan cenaze namazına, baba Atilla, anne Güler Polat ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken anne Güler Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.
Mervenur Polat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.