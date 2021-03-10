Son dakika: Mervenur Polat cinayetinde dövme detayı! Sadece 'Nur' yazısı kalmış

CESEDİNİ DÖVMELERDEN TEŞHİS ETTİ

Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, cesedi kısmen çürüyen kız kardeşini parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmelerden teşhis etti. Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol'un ardından F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Bu sabah saatlerinde ise Z.U. adlı kadın gözaltına alındı.