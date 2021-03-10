Son Dakika… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı! Çarşamba gününden itibaren…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bazı iller için önemli uyarılarda bulundu. Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; yarın ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan 'sarı uyarı' adlı açıklamada, "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise Perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ
Konuyla ilgili detaylı bilgiyi İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, sabah.com.tr için paylaştı.
"ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SOĞUK HAVANIN ETKİSİNE GİRİYORUZ! SU VE SEL BASKINLARINA DİKKAT!"
Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesi için yaptığı 'sarı uyarıyı' sorduğumuz Demirhan, Marmara'da ve yurdun çeşitli bölgelerinde su baskını ve sellere karşı uyarıda bulunarak, "Çarşamba günü itibariyle Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giriyoruz. Meteoroloji genel müdürlüğü bu konuyla ilgili olarak hem İstanbul, hem de yurdun çeşitli bölgeleri için uyarılar verdi. İstanbul'da bu gece saatleri itibariyle kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde su baskını ve sellere dikkat etmek gerekli." dedi.
"DENİZ TRAFİĞİ AKSAYABİLİR"
Ayrıca rüzgar hızının 70km/s civarına çıkabileceğini de dile getiren Demirhan, "Rüzgardan dolayı çatıların, balkonlardaki eşyaların uçması, ağaç dallarının kırılması sonucu kazalar yaşanabilir. Perşembe günü sıcaklık 5-7 C derece civarına gerileyebilir. Ayrıca deniz trafiği aksayabilir. Bu koşullar cuma sabah saatlerine kadar devam edebilir."
"CUMARTESİ SICAKLIKLAR ARTACAK, SALI VE ÇARŞAMBA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"
Meteoroloji Uzmanı Demirhan sıcaklıkların cumartesi günü artmaya başlayacağını dile getirerek, "Cumartesi günü itibariyle sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. Pazar günü de 14 C dereceye kadar çıkabilecek olan günün en yüksek sıcaklığı, pazartesi günü yağışın başlamasıyla birlikte 12C dereceye kadar gerileyebilir. Salı ve çarşamba günü de yağışın devam etmesini ve sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
5-20 SANTİMETRE KAR YAĞIŞI OLACAK
"Soğuk hava çarşamba gece saatleri itibariyle Batı Karadeniz'de de kendisini hissettirebilir. 11 Mart Perşembe günü soğuk havasının daha belirgin şekilde etkili olması beklenirken, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Bursa ve Eskişehir'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışlar bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 11 Mart Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgâr bekleniyor. İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgârın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Açıklamada ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği kaydedilirken, "Batı Karadeniz'de rüzgârın; yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz'inde rüzgârın; yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
DON VE ÇİĞ OLUŞUMU İÇİN UYARI YAPILDI
Ayrıca Demirhan, "Yağışın ve soğuk havanın cuma sabah saatlerine kadar devam etmesi ihtimali var. 11/12 Mart ile 12/13 Mart gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de hafif ve orta kuvvette zirai don riski beklenebilir ve 12 /15 Mart arasında Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çiğ oluşumu için Meteorolojik şartlar müsait olacak. Dikkat edilmesi gerekir." diye konuştu.
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