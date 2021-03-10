Son Dakika… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı! Çarşamba gününden itibaren…

"DENİZ TRAFİĞİ AKSAYABİLİR"

Ayrıca rüzgar hızının 70km/s civarına çıkabileceğini de dile getiren Demirhan, "Rüzgardan dolayı çatıların, balkonlardaki eşyaların uçması, ağaç dallarının kırılması sonucu kazalar yaşanabilir. Perşembe günü sıcaklık 5-7 C derece civarına gerileyebilir. Ayrıca deniz trafiği aksayabilir. Bu koşullar cuma sabah saatlerine kadar devam edebilir."

"CUMARTESİ SICAKLIKLAR ARTACAK, SALI VE ÇARŞAMBA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"

Meteoroloji Uzmanı Demirhan sıcaklıkların cumartesi günü artmaya başlayacağını dile getirerek, "Cumartesi günü itibariyle sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. Pazar günü de 14 C dereceye kadar çıkabilecek olan günün en yüksek sıcaklığı, pazartesi günü yağışın başlamasıyla birlikte 12C dereceye kadar gerileyebilir. Salı ve çarşamba günü de yağışın devam etmesini ve sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.