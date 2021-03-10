SON DAKİKA: Salih Memişoğlu İstanbul'da defnedildi! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu!

ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPTI



Cenazeye katılan İbrahim Yılmaz ise "Salih hocayı çok severdik. Kendisi gerçekten devletimize milletimize çok güzel işler yaptı. Bizim aile dostumuz o. Burak Memişoğlu benim çok yakın arkadaşım. Hoca toplum tarafından çok sevilen birisiydi. Ülkemiz için çok güzel şeyler yaptı. Biz de kendisine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.