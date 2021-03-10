Son dakika: Samsun’da sağlık çalışanın darp etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.