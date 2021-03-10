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Giriş Tarihi: 10.3.2021 09:20 Son Güncelleme: 25.8.2021 08:55

Son dakika: Samsun'da sağlık çalışanın darp etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

DHA
Son dakika: Samsun’da sağlık çalışanın darp etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: Samsun'da, pandemi döneminde canını dişine takarak çalışan bir sağlık çalışanı saldırıya uğramıştı. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Edanur Ç.’nin (17), annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle darp etmişti... O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Edanur Ç., Nurhan Y.'nin başına su şişeyle vurup, darbetti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı.

Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Edanur Ç.'nin tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun'da hastanede sağlık çalışanına saldırı anı güvenlik kamerasında | Video

Görüntülerde Edanur Ç. ve Nurhan Y.'nin tartıştıkları ve ardından Edanur'un masadan aldığı su şişesiyle Nurhan Y.'ye vurduğu görülüyor.

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Son dakika: Samsun'da sağlık çalışanın darp etmişti! Görüntüler ortaya çıktı
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