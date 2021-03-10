Türkmen Dağı ziyaretçilerini bekliyor

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü, Kütahya'nın doğasını keşfedip, tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Türkmen Dağının zirvesine çıkan topluluk üyeleri adına açıklama yapan Kulüp Başkanı Kutlu Önal "Kütahya'nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Başkan Kutlu Önal Sözlerine devamla: "Doğal güzellikler bakımından Türkiye'nin şanslı illerinden biri olan Kütahya, keşfedilmeye devam ediyor. Kütahya'nın doğası, Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü tarafından gezilerek, insanlara tanıtılıyor.

Pandemi nedeniyle doğaya ilgi arttı. İnsanlar bu nedenle doğaya yöneldi. Kütahya ise doğal güzellikler bakımından keşfedilmeyi bekliyor. Gün geçtikçe büyüyen Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü ise hem Kütahya'nın doğasını keşfediyor, hem de bu güzellikleri sosyal medya kanalları ile insanlara tanıtıyor. Geri bildirimler olumlu yansıyor, takipçilerimiz Kulüp üyelerimize teşekkür ediyor. "

Görsel Çağ"ın öneminden bahseden Kulüp Başkanı Önal, Kütahya'nın turizm potansiyeline katkı sağlama vurgusu yaparak, sosyal medyanın öneminden bahsetti. Tanıtımlarıyla birlikte bu kanallar aracıyla birçok yeni insana ulaştıklarına belirten Önal, "Kütahya'nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır." diye belirterek, katılmak isteyenlere çağrı da bulundu.