Vali Yerlikaya’dan Miraç kandili mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Miraç Kandili'ni kutladı. Vali Yerlikaya, bir video mesaj yayınlayarak "Yaptığımız ibadet ve duaların kabul olması temennisiyle, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın Miraç kandili mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, Rahmet ve mağfiret kapılarının, sonuna kadar açıldığı, Peygamberimizin, Yüce Mevla'nın huzuruna kabul edildiği bu özel geceyi, Miraç kandilini hep birlikte idrak ediyoruz. İçinde birçok hikmeti ve bereketi barındıran, bütün gönüllere, Allah'ın sunduğu ferahlığı ve sınırsız yükselişi temsil eden, bizleri bu geceye ulaştıran Rabbim'e sonsuz şükürler olsun. Kıymetli hemşehrilerim, mübarek Ramazan ayının heyecanı tüm İslam âlemini sarıp sarmaladı. Bu manevi iklim, özlediğimiz o güzel günlere ulaşmamıza vesile olsun inşallah. Bu vesileyle, tüm kahraman şehitlerimize, salgın döneminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun Yaptığımız ibadet ve duaların kabul olması temennisiyle, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç kandilini kutluyor, sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum."