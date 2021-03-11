Acil Durumda Aranacak Telefon Numaraları 2022 - Acil Durum Telefon Numaraları Değişti Mi?

Günlük yaşamda nelerle karşılaşabileceğimizi, yaşamın neler getireceği çoğunlukla belirsiz olabilir. Ani gelişebilecek acil durumlarda hangi numaraları arayacağımızı bilmek çok önemlidir. Acil durumlarda aramamız gereken numaraları aklımızda tutmak, aniden gelişen durumlarda telaşlanmadan gereğini yerine getirmemizi sağlar. Gündelik yaşamda aniden gelişebilen acil durumlarda aranması gereken numaraları çocuklarımıza da öğretmeliyiz. Acil çağrı numaraları bizim ve çocuklarımızın aklında olursa, ani gelişen hastalık, afet, kaza ve arıza gibi durumlarda telaşa kapılmadan gerekli birimleri haberdar edebiliriz.

ACİL YARDIM NUMARALARI

Acil durumlarla karşılaştığımızda aramamız gereken numaraları aklımızda tutmak önemlidir. Yine de ani gelişen durumlarda hangi numaraları aramamız gerektiğini hatırlamak için, evimizde herkesin kolayca ulaşabileceği noktalara acil numaralar listesi asmak faydalı olabilir. Böylece acil durumlarda aranması gereken numaralar tüm aile fertleri için kolayca erişilebilir durumda hazır bulunacaktır.

Önemli telefon numaraları listesi

Aniden gelişebilecek kimi durumlarda arayabileceğimiz acil çağrı numaraları vardır. Örneğin yangın ihbar numarası 110 bunlardan biridir. Bunun dışında acil durumlara yangın, deprem, sağlık sorunları, kazalar ile evimizdeki elektrik, su ve doğal gaz arızaları örnek gösterilebilir. Özellikle yaşlılarımız ve çocuklarımız için akılda tutulması daha zor olabilecek acil numaralar listesini evimizde herkesin görebileceği yerlerde hazır bulundurmak işe yarayabilir. Acil durumlarda aranacak numaralar:

Polis İmdat 155

Acil Servis 112

İtfaiye 110

Jandarma İmdat 156

Alo Sahil Güvenlik 158

Orman Yangını 177

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184

Gaz Arıza 187

Tüketici Danışma Hattı 175

Elektrik Arıza 186

Su Arıza-Fatura Bilgileri 185

Alo AFAD 122

ACİL NUMARALAR 2022

Acil durumlarda ulaşarak yetkili mercileri haberdar etmek için kullanabileceğimiz numaraların tamamını tek bir numarada birleştirme çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın acil çağrı numaraları düzenlemesine göre, tüm acil numaralar şu anda ambulans için kullanılan 112 Acil Servis numarasında toplandı.

AFAD NUMARASI

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acil çağrı hattı, sel, su baskını, deprem, heyelan, patlama, boğulma, mahsur kalma ve kaybolma gibi durumlarda aranması gereken önemli acil durum numaralarından biridir. AFAD acil durum hattına ulaşmak için telefonunuzdan 122'yi aramanız yeterlidir.