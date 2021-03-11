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Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:25 Son Güncelleme: 29.3.2022 14:26

Acil Durumda Aranacak Telefon Numaraları 2022 - Acil Durum Telefon Numaraları Değişti Mi?

Acil Durumda Aranacak Telefon Numaraları 2022 - Acil Durum Telefon Numaraları Değişti Mi?

Günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz acil durumlarda aranması gereken bazı numaralar hayat kurtarıcı olabilir. Yangınlar, kazalar, ani gelişen sağlık sorunları, elektrik, doğalgaz ve su ile ilgili sorunlar gibi durumlarda, acil durum numaralarına ihtiyacımız olabilir. Bu nedenle acil durumlarda aramamız gereken numaraları aklımızda tutmak hayati derecede önemlidir. Acil telefon numaraları nelerdir? İşte acil durum numaraları listesi.

Günlük yaşamda nelerle karşılaşabileceğimizi, yaşamın neler getireceği çoğunlukla belirsiz olabilir. Ani gelişebilecek acil durumlarda hangi numaraları arayacağımızı bilmek çok önemlidir. Acil durumlarda aramamız gereken numaraları aklımızda tutmak, aniden gelişen durumlarda telaşlanmadan gereğini yerine getirmemizi sağlar. Gündelik yaşamda aniden gelişebilen acil durumlarda aranması gereken numaraları çocuklarımıza da öğretmeliyiz. Acil çağrı numaraları bizim ve çocuklarımızın aklında olursa, ani gelişen hastalık, afet, kaza ve arıza gibi durumlarda telaşa kapılmadan gerekli birimleri haberdar edebiliriz.

ACİL YARDIM NUMARALARI

Acil durumlarla karşılaştığımızda aramamız gereken numaraları aklımızda tutmak önemlidir. Yine de ani gelişen durumlarda hangi numaraları aramamız gerektiğini hatırlamak için, evimizde herkesin kolayca ulaşabileceği noktalara acil numaralar listesi asmak faydalı olabilir. Böylece acil durumlarda aranması gereken numaralar tüm aile fertleri için kolayca erişilebilir durumda hazır bulunacaktır.

Önemli telefon numaraları listesi

Aniden gelişebilecek kimi durumlarda arayabileceğimiz acil çağrı numaraları vardır. Örneğin yangın ihbar numarası 110 bunlardan biridir. Bunun dışında acil durumlara yangın, deprem, sağlık sorunları, kazalar ile evimizdeki elektrik, su ve doğal gaz arızaları örnek gösterilebilir. Özellikle yaşlılarımız ve çocuklarımız için akılda tutulması daha zor olabilecek acil numaralar listesini evimizde herkesin görebileceği yerlerde hazır bulundurmak işe yarayabilir. Acil durumlarda aranacak numaralar:

  • Polis İmdat 155
  • Acil Servis 112
  • İtfaiye 110
  • Jandarma İmdat 156
  • Alo Sahil Güvenlik 158
  • Orman Yangını 177
  • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184
  • Gaz Arıza 187
  • Tüketici Danışma Hattı 175
  • Elektrik Arıza 186
  • Su Arıza-Fatura Bilgileri 185
  • Alo AFAD 122

ACİL NUMARALAR 2022

Acil durumlarda ulaşarak yetkili mercileri haberdar etmek için kullanabileceğimiz numaraların tamamını tek bir numarada birleştirme çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın acil çağrı numaraları düzenlemesine göre, tüm acil numaralar şu anda ambulans için kullanılan 112 Acil Servis numarasında toplandı.

AFAD NUMARASI

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acil çağrı hattı, sel, su baskını, deprem, heyelan, patlama, boğulma, mahsur kalma ve kaybolma gibi durumlarda aranması gereken önemli acil durum numaralarından biridir. AFAD acil durum hattına ulaşmak için telefonunuzdan 122'yi aramanız yeterlidir.

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Acil Durumda Aranacak Telefon Numaraları 2022 - Acil Durum Telefon Numaraları Değişti Mi?
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