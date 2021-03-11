Akçaabat Belediye Başkanı müjdeyi verdi

Trabzon'un Akçaabat İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede yapılacak olan spor yatırımlarının neler olduğunu açıkladı. Belediye Başkanı sosyal medyadan ilçe halkına müjdeleri duyurarak, imzalanan protokolle ilçe stadyumu, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılacağını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI AKÇAABAT'A MÜJDEYİ VERDİ



Akçaabat İlçe Belediyesi Başkanı Osman Nuri Ekim, Twitter hesabından, "Akçaabat'ımıza Hayırlı Olsun. Güzel Akçaabatıma müjdelerimle. Akçaabat'ta gerçekleştireceğimiz spor yatırımlarımız için protokol imzaladık. İlçe stadyumu, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, gençlik merkezi Akçaabat'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.