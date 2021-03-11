Antalya'da falezler ışıklandırıldı! Vatandaş isyan bayrağı açtı: Pavyon gibi oldu!



MİLYONLARCA YILLIK OLUŞUM



Falezlerin milyonlarca yılda oluşan önemli jeolojik özelliği bulunduğunu belirten kuş gözlemcisi biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, Anadolu'nun komple bir Tetis Okyanusu'nun (Milyonlarca yıl önce Anadolu'nun üzerini kaplayan okyanus) altından yükselerek çıkmasının hikayesinin, falezlerde görülebildiğini açıkladı. Belediyelerin yaptığı peyzajın ulaşamadığı ve ekosistemin korunduğu karanlık yüzeyler olan falezlerin kendiliğinden oluşan doğal bir dokusu olduğuna vurgu yapan İnce, falezlerde binlerce yarasanın yaşadığı mağaralar olduğunu söyledi.



EN ÖNEMLİSİ AKDENİZ FOKU



En önemlisinin ise Akdeniz fokunun yuvaları olduğuna dikkat çeken İnce, "Akdeniz foku çok önemli ve nesli ciddi tehlike altında. İnsanın aklına en çok panda geliyor ve sayısı 2 bin 800 civarında. Akdeniz foku ise dünyada sadece 700, Türkiye'de ise 100 birey kaldı. Pandadan daha az. Akdeniz foku dünyadaki 33 fok türünden en hassas, narin ve ürkek olanı. Dolayısıyla her yerde yaşamıyor. Antalya falezlerinde dört anne olduğunu biliyoruz. Dünyada Akdeniz fokunun tercih ettiği yegane şehir merkezi Antalya falezleri" diye uyardı.



'AKDENİZ FOKUNU GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Akdeniz fokunun bir marka değer olarak kabul edilmesi gerekirken, falezleri ışıklandırarak 'nasıl kovalayabiliriz' diye bir sistem kurulduğunu söyleyen İnce, "Falezleri aydınlattığımızda bu fok büyük olasılıkla bu yuvaları terk edecek. Antalya çok ışıklı bir kent ama falezlerin olduğu bölge karanlık olduğu için şehirden uzak bir algı ve kontrol sağlıyor. Bu çok önemli bir canlıya ev sahipliği yaptığımız için gurur duymamız ve kentin marka değerlerinden biri haline getirerek korumamız gerekirken, biz onu ışıklandırarak ne yazık ki göndermeye çalışıyoruz" dedi.



BİLİMSEL AÇIDAN YANLIŞ



Fok dışında göçmen ve özellikle küçük ötücü kuşlar açısından da falezlerin çok değerli bir yuva olduğunu anlatan İnce, "Göçmen kuşların koskoca Akdeniz'i büyük mücadeleyle geçip tutundukları alan bu falezler oluyor, dinleniyorlar. Gece güvenli buldukları için uyuyorlar. Mesela gökdoğan gibi onlarca çeşit ekosistem bileşeni var burada. Endemik türler, bukalemunlar, sürüngenler, kuşlar, 700 metreden yukarıdaki kayalıklarda görülürken bu falezlerde ilk defa keşfedilen duvar tırmaşık kuşu, bu kayalıkları tercih ediyor. Ekolojik olarak ciddi bir değere sahip ve bunu korumamız gerekiyor. Böyle bir projeyi bilimsel anlamda yanlış buluyoruz" diye konuştu.



YARASALARIN ÖNEMİ



Işıklandırmanın falezlerdeki doğal yaşama zarar vereceğini belirten Sualtı Araştırmalar Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) koordinatörü Cem Orkun Kıraç, falezlerde binlerce yarasanın olduğu bir mağara bulduklarını, yarasaların gececil canlılar olduğunu belirterek, "Gece yaşayan, ışığı sevmeyen, gözleri çok zayıf ve sonarla avlanan canlılardır. Böcek, sivrisinek, karasinekleri yerler ve çok önemli bir ekosistem görevi icra ederler. Öncelikle orada yaşayan bu yarasaları düşündüler mi, hesaba kattılar mı?" dedi.



ÖZENLE KORUMAMIZ GEREKİYOR



Falezlerin ev sahipliği yaptığı Akdeniz fokuna da dikkati çeken Kıraç, "Dünyada 33 fok türü vardır ve en nadir olanı, tüm dünyadaki sayısı sadece 700 civarında kalan Akdeniz fokudur. Zaten ürkek ve insan baskısından korktukları için sayıları bu kadar az. Her yerde üreyemiyor, yavru yapamıyor. İnsan baskısına karşı çok hassas ve zaten nüfusu durumunu açıklıyor. Akdeniz, dünyanın en yorgun denizidir. Binlerce yıldır deniz ticaretinin yapıldığı, medeniyetin, şehirleşmenin, turizmin geliştiği, savaşların olduğu, nüfusu en kalabalık deniz Akdeniz. Bu kadar yorgun bir denizde kalan son kıyıları çok özenle korumamız gerekiyor" diye konuştu.



ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ



Bilim ve ihtisaslaşmış STK'larla iş birliğinin artırılmasını isteyen Kıraç, şunları söyledi:

"Ama bu proje onaylandıktan ve temeli atıldıktan sonra görüş almanın hiçbir anlamı yok. Biz bunu şaşkınlıkla karşılıyoruz. Çözümsüz bırakılması amacımız yok ama proje tipi yanlıştır. Orası bir yaban, hayvanların sığındığı yer. Foklar altındaki mağaralarda, kuşlar kayalıklarda, yarasalar da uçurumlardaki mağaralarda yaşıyor. Şehir içinde korunması gerekirken, bu niye yapılabilir. Usulde ve esasta hata var. Uluslararası sözleşmelerde Türkiye Cumhuriyeti bu canlıları ve yaşam alanlarını birlikte korumayı taahhüt etmiştir. Buna belediyeler de dahildir ve gereğini uygulamalıdır. Bilimsel gerçekleri atlamaları bizleri üzüyor ve şaşkınlığa uğratıyor."