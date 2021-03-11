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'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'nın ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 23:02 ABONE OL
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'daki korkunç kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Naldöken yol ayrımında meydana geldi. Gülsen Candar yönetimindeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Duru (19) yönetimindeki 15 SD 446 plakalı kamyonetle çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Otomobil sürücüsü Gülsen Candar olay yerinden yaşamını yitirdiği kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet Duru ile kamyonette bulunan Mehmet Çetinkaya hafif yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Gülsen Candar'ın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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