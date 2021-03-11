Başkan Büyükakın, Ahmet’in parkına konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra İlçesi Pirceler mahallesine ikamet eden 7 yaşındaki Ahmet Kan'ın parkına konuk oldu. Emine ve İsmail Kan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ve artı bir kromozom anomolisi olan 7 yaşındaki Ahmet'in park istediğini kırmayan Başkan Büyükakın, "Ahmet bizlerin özel evlatlarından bir tanesidir. Özel çocuklarımızın mutluluğu için ayrıca bir gayret içindeyiz. Bugün burada Ahmet'in bu parktaki mutluluğuna bizlerde ortak olduk" dedi. Kandıra Belediye Adnan Turan ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez'in de yer aldığı ziyarette, Kan ailesiyle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, Ahmet ile beraber oyun oynamayı ihmal etmedi.

"AHMET'İMİZ BU PARKTA HER GÜN ÇOK MUTLU"

Fotoğraf ve kameralara karşı yoğun ilgisinin olduğu dile getirilen ve ziyaretine gelen Başkan Büyükakın'ı ve Kandıra Belediye Başkanı Turan'ı kamyonuyla oynarken çekimlerini yapan Ahmet, makinaları kullanış şekliyle de yeteneğini konuşturdu. Başkan Büyükakın ve Turan, Ahmet'e poz verirken, "Ahmet'in en büyük hayali bu parktı" diyerek Başkan Büyükakın'a teşekkür eden baba İsmail Kan, "Ahmet'imiz bu parkta her gün çok mutlu" ifadelerini sarf etti.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ GÜLSÜN, MUTLU OLSUNLAR"

Ahmet'in oyuncak kamyonuyla kum taşıyarak onunla oynayan Başkan Büyükakın, "Ahmet'in kıymetli babaları İsmail Bey, sosyal medyadan bize ulaşıp Ahmet için bir oyun parkı talep edince bir dediklerini iki etmedik. Ahmet'in buradaki mutluluğunu daha önce izleme imkânım olmuştu. Ama bizzat kendisini burada görünce buna her şeyin değer olduğunu insan bir kez daha anlıyor. Bu tür hizmetlerin büyük bir manevi değeri var. Ahmet'in mutluluğu dünyadaki başka hiçbir şeyle ölçülmez. Yeter ki özel çocuklarımızın yüzü gülsün, mutlu olsunlar" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN BAŞKANA ULAŞMIŞLARDI

Ahmet'in en büyük hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gerçekleştirmişti. Babası İsmail Kan ile birlikte Başkan Büyükakın'a sosyal medyadan ulaşan Ahmet'in tek isteği yerine getirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Ahmet'in evine giden ekipler, evlerinin bahçesine Ahmet için park yapımını gerçekleştirmişti.