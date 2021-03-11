Bir haftada 5 kırsal mahalleye yeni yol

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, son bir haftada kırsal yerleşim yerlerine 60 kilometre yeni yol kazandırarak son iki yılda gerçekleştirmiş olduğu ulaşım seferberliğinde önemli bir başarıya daha imza attı.

Kırkoyun Mahallesi'ne bağlı Naldiken, Güven, Ürkmez ve Bekçidamı mezraları ile Kabahıdır, Ortaören, Kırkıncık ve Kamışpınar mahallelerinde sürdürülen yeni yol yapım çalışmaları kapsamında vatandaşlar tarafından yeni yapıların yapıldığı bölgelerde ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonunda kullanışlı hale gelen yolların görüntüsü buralarda yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazandı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN PARK GÖRÜNTÜSÜYLE BÜYÜLÜYOR

Bağlar Belediyesi, kendi imkanlarıyla kazandırdığı park ve dinlenme alanlarının çevre düzenlemesini de yaparak vatandaşlar için huzurlu alanlar haline getiriyor.

Bağcılar Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan ve ünlü İslam alimi Ahmed-i Hani'nin ismi verilen parkın çevre düzenlemesi yapılarak ara yollar ve kaldırımlar kilitli parke taşlarıyla döşendi. Parkın yeni görüntüsü çevrede yaşayan vatandaşların takdirini kazanırken, yapılan hizmetten son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

"HİZMETLERİMİZLE KENDİMİZİ ANLATIYORUZ"

"Bir gün değil, her gün hizmet" sloganıyla ilçenin her noktasına hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın huzurlu yaşam imkanına kavuşması için tüm ekiplerimiz ve imkanlarımızla aziz ve kadirşinas milletimizin emrindeyiz. İki yılda yaşatmış olduğumuz değişim çok şükür fazlasıyla konuşuluyor. Biz hamasetle değil, hizmetlerimizle kendimizi anlatıyoruz." diye konuştu.