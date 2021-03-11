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Düğün yasağından habersiz araç süslettiler

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin yüksek risk grubundaki düğün, nişan, nikah ve benzeri etkinliklerin 10 gün yapılmaması kararına ilave bugün itibariyle 10 gün daha yasak kararından habersiz olan bir çiftin, süslenen düğün arabası objektiflere yakalandı

MİHRİBAN KOÇAKER
Giriş Tarihi: 11.3.2021 12:15 ABONE OL
Düğün yasağından habersiz araç süslettiler

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında, "İlin Genel Durumunu" görüşmek üzere 10 Mart Çarşamba günü Kurul Üyelerinin iştiraki ile toplanmış, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 24.02.2021 tarih ve 13 nolu kararın 5 inci maddesinde düğün, nişan, nikah ve benzeri etkinliklerin yapılmaması yönündeki 10 günlük yasak kararı, Tokat yüksek risk grubunda seyrettiğinden 11 Mart itibariyle 10 gün daha uzatılmıştı.

Ancak Tokat'ta 10 günlük düğün yasağının 10 gün daha uzatılacağını tahmin etmeyen bir çiftin düğünü yasağa takıldı. İsimlerinin Dilara-Oğuzhan olduğu öğrenilen çiftin düğün yasağından habersiz bir çiçekçide süslenen aracı daha sonra GOP Bulvarı üzerinde gözlerden uzaklaşırken yetkililerin harekete geçtiği öğrenildi.

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Düğün yasağından habersiz araç süslettiler
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