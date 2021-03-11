Düğün yasağından habersiz araç süslettiler

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında, "İlin Genel Durumunu" görüşmek üzere 10 Mart Çarşamba günü Kurul Üyelerinin iştiraki ile toplanmış, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 24.02.2021 tarih ve 13 nolu kararın 5 inci maddesinde düğün, nişan, nikah ve benzeri etkinliklerin yapılmaması yönündeki 10 günlük yasak kararı, Tokat yüksek risk grubunda seyrettiğinden 11 Mart itibariyle 10 gün daha uzatılmıştı.

Ancak Tokat'ta 10 günlük düğün yasağının 10 gün daha uzatılacağını tahmin etmeyen bir çiftin düğünü yasağa takıldı. İsimlerinin Dilara-Oğuzhan olduğu öğrenilen çiftin düğün yasağından habersiz bir çiçekçide süslenen aracı daha sonra GOP Bulvarı üzerinde gözlerden uzaklaşırken yetkililerin harekete geçtiği öğrenildi.