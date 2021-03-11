Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği titizlikle sürdürülüyor

Eyüpsultan Belediyesi camilerde düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.



Temizlik ve dezenfekte çalışmaları ilçe genelinde 124 adet cami ve Cem Evi'nde büyüklük ve yoğunluk durumlarına göre belirlenen program dahilinde yapılıyor.



Aylık olarak her cami iki defa süpürülüyor ve temizliği yapılıyor.



Tüm camilerin halıları belirli aralıklarla yıkama makinası ile yıkanarak dezenfekte ediliyor.



Eyüp Sultan Camii Meydanı her sabah köpüklü su ile yıkanarak, paspas ve mop takımı ile kurulanıyor, gün içerisinde sürekli olarak silinerek zeminin temiz kalması sağlanıyor.