Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği titizlikle sürdürülüyor

'da camilerin bakım ve temizliği titizlikle sürdürülüyor

Belediyesi camilerde düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 11.3.2021 13:25 ABONE OL
Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği titizlikle sürdürülüyor

Eyüpsultan Belediyesi camilerde düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları ilçe genelinde 124 adet cami ve Cem Evi'nde büyüklük ve yoğunluk durumlarına göre belirlenen program dahilinde yapılıyor.

Aylık olarak her cami iki defa süpürülüyor ve temizliği yapılıyor.

Tüm camilerin halıları belirli aralıklarla yıkama makinası ile yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Eyüp Sultan Camii Meydanı her sabah köpüklü su ile yıkanarak, paspas ve mop takımı ile kurulanıyor, gün içerisinde sürekli olarak silinerek zeminin temiz kalması sağlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği titizlikle sürdürülüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA