Fabrikadaki patlamada kolu kopan işçi yeniden hayata tutundu

Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçide yaralanmıştı. Patlama sonucu sağ kolu kopan işçi Yahya Kunduz, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alına Kunduz'un kopan kolu yerine dikildi.

'PATLAMADAN SONRA BAKTIĞIMDA KOLUM KOPMUŞTU'

Yahya Kunduz dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Özel bir firma da torna operatörü olarak çalışıyorum. Çay arasından sonra yerime döndüğümde sadece bir patlama sesi duyduğumu hatırlıyorum. Baktığımda kolum kopmuştu. Sonrasında beni ambulansla hastaneye getirmişler. Gözümü açtığımda ameliyathaneden çıkmıştım. Olay sonrasında benim haricimde bir arkadaşın daha yaralandığını ve başka bir arkadaşımızın da vefat ettiğini duydum. Önceliğim sağlığım. İnşallah sağlığıma tam anlamıyla kavuşurum" dedi.

'ZAMANLA YARIŞTIK'

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Acar, "Hastamız iş kazası sonucu kolunun neredeyse tamamının kopmasıyla ilgili olarak polikliniğimize geldi. Kliniğimize başvurduğu anda biz kendisini ameliyata aldık. Hastamızın bacağından damar ve sinirler alınarak kolunu ve uzuvlarını tekrar tespit ettik. Yapılması gereken diğer müdahalelerimizi de gerçekleştirip ameliyatını bitirdik. Bu tür vakalarda zaman bizim için çok önemli erken müdahale ettiğimiz takdirde sonuç elde edebiliyoruz. Bu tarz büyük uzuv kayıplarında her ne kadar tam yerine dikilse de ilerleyen dönemde tama yakın bir fonksiyon dönüşü olmuyor. Sadece hastamız bu kolunu destek olarak kullanabiliyor. Hastamızın 10 günlük tedavisini bitirdik ve işler yolunda gidiyor. Bundan sonraki süreçlerde hem fizik tedavi hem de kontrolleri takip edilecek" ifadelerini kullandı.