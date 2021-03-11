Feribottan denize düşen yolcu yaşamını yitirdi

İskelede bekleyen ambulansa konulan Fahrettin Keskin, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.