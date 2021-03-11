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Feribottan denize düşen yolcu yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile arasında sefer yapan feribottan düştüğü belirtilen Fahrettin Keskin (56) sudan çıkarıldı ve yönlendirilen tekneyle iskeledeki ambulansa ulaştırıldı. Hastaneye sevk edilen Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 13:55 Son Güncelleme: 11.3.2021 13:59 ABONE OL
Feribottan denize düşen yolcu yaşamını yitirdi

Dün akşam saatlerinde, Gebze Eskihisar'daki iskeleden hareket ederek Yalova'ya giden feribota binen Fahrettin Keskin, iddiaya göre feribottan düştü. Bir kişinin denize düştüğünü görenler kaptanı uyardı.

Bölgeye tekne yönlendirilirken, Fahrettin Keskin sudan çıkarıldı.

İskelede bekleyen ambulansa konulan Fahrettin Keskin, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Feribottan denize düşen yolcu yaşamını yitirdi
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