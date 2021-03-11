Gelinliklerin arasında kaçak sigara ve purolar ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik, İncirlik park alanı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsü ve özel araçlarda arama yaptı. Otobüsteki yolculardan 2 kişinin bavulları açan polis gelinliklerin arasına gizlenmiş, kaçak purolar ile sigaraları buldu. Bir özel aracın gizli bölmelerin de polisler kaçak cep telefonları ile kaçak nargile tütünlerini ele geçirdi.

Gümrük kaçağı 2 bin 446 adet puro, bin 70 adet kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo nargile tütünü, 18 adet cep telefonuna polis tarafından el konuldu. Her iki olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.