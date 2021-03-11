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'da uyuşturucuya geçit yok

'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan M.Ş.K isimli kişi Emniyet'teki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 11.3.2021 17:26 ABONE OL
Giresun'da uyuşturucuya geçit yok

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan E.K. ve M.Ş.K' isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 6 kilo 117 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Giresun Emniyet müdürlüğü, Narkotik Şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giresun'da uyuşturucuya geçit yok
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