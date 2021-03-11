Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö., (28) isimli şahsın Huzur Mahallesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bu uyuşturucu maddeleri araziye gömdüğü yönünde edindiği bilgi üzerine, JASAT ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığınca oluşturulan özel ekipler, bir ay boyunca fiziki takip ve istihbari çalışma gerçekleştirdi.

Yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri satmak amacıyla gömmüş olduğu araziden çıkarmaya giden N.Ö, düzenlenen operasyonla birlikte suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde ve arazide yapılan aramada vakumlu şeffaf poşetler içerisinde 3 kilogram bonzai isimli uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Bin 10 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.