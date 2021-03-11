Suudi Arabistan'da pandemi nedeniyle zor günler geçirirken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Hataylı beşizlere devlet yardım elini uzattı.

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da beşiz bebeklerin ihtiyaçlarını karşılaşmada güçlük çeken yaşayan Huyluoğlu çiftinin yardımına yine Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yetişti. Hatay ziyareti sırasında beşizleri ziyaret eden Bakan Selçuk, beşizlerin annesi Merve ve babası Hüseyin Huyluoğlu ile görüştü. Yapılan görüşmede Huyluğolu çiftinin, beşizlerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını tespit eden bakan Selçuk'un talimatı ile beşizlere mama ve bebek bezi yardımında bulunulmaya başlandı.

ANNEM YARDIMCI OLUYOR

Beşizlerin ihtiyaçlarını karşılamakta hala zorluk çektiklerini belirten baba Hüseyin Huyluğulu, 17 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da eşi Merve ile tanıştığını ve evlendiklerini söyledi.

Beşizlerin 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına aldıklarını belirten Huyluoğlu, "Geçen yıl mart ayında beşizlerimiz dünyaya geldi. 3'ü erkek 2'si kız olan beşizlerimizin isimlerini Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini koyduk. Ancak pandemi nedeniyle turizm rehberliğini yapamaz duruma geldim. Bu yüzden Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık. Dönüşümüzde bakanlığımızın büyük katkıları oldu. Ancak Türkiye'de de iş bulamayınca zor durumda kaldık. Bakanımızın bize gelmesini çok istedik. Sağolsun oda geldi. Bize iki üç tane vakıftan bağlantı kuruldu. En büyük ihtiyacımız bez ve mamaydı, onları da bize sağladılar. Beşiz babası olmak güzel bir duygu ama zorluğu da var. Ben her ne kadar yardımcı da olsam, eşim zorlanıyor, annem bize yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.

DEVLETİMİZ YARDIMIMIZA KOŞTU

Ayda sadece 15 gün çalışabildiğini belirten Huyluoğlu, sosyal medyadan kendilerine ulaşanlarında yardımda bulunduklarını belirterek, "Devlet yardımı alıyoruz. Bebek bezi ve mama yardımı ile çok şükür sıkıntımız kalmadı. Bunun yanında devletten çocuk başına 150 lira alıyoruz. Bir vakıftan daha ayda ortalama 600 lira yardım geliyor. Bakanımız ilk günden bu yana bize çok samimi yaklaştı ve öyle yaklaşmaya devam ediyor. Herhangi bir sıkıtımızın olması durumunda kendisine ulaşmamızı istedi. Hatay ziyaretinde bizleri ve çocukları görmek için evimizi ziyaret etti. Sayın bakanımıza teşekkür ediyorum Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZI DA BEKLİYORUZ

Anne Merve Huyluoğlu ise, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etmeyi çok istediğini belirterek, "Çok şükür ziyaretimize geldi ve ona teşekkür ettim. Tabi 5 çocuğa birden bakmak çok zor. Bende çok zorlanıyorum. Hastalığımda var. Doktorum istirahat etmem gerektiğini söyledi. Ama bu ortamda benim istirahat etme lüksüm yok. Çocuklarımı çok seviyorum. Hasta olsam da yorulsam da onlarla ilgileniyorum. Sayın bakanımız geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizleri iziyaret etmesini çok istiyorum. Geldiğinde Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunup ona teşekkür edeceğim." diye konuştu.