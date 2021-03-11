Hava kararınca ortaya çıkıyorlar!

Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Sakarya'da 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındı. İşte bu rakamların aşağıya çekilip Sakarya'nın çok yüksek risk anlamına gelen kırmızı renkten yüksek risk anlamına gelen turuncu renge dönmesi için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları aralıksız sürüyor.

HAVA KARARINCA

Her akşam havanın kararmasıyla birlikte il genelinde harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kendi sorumluluk bölgelerinde trafik uygulaması yapıyor. Temizlik-Maske-Mesafe (TMM) uygulaması yapan ekipler, saatler 21.00'den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında araç sürücüleri ile yolcuların izin kontrollerini de bakıyor.