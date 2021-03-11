Henüz 11 yaşındaydı… 16’ıncı kattan düşen Ömer hayatını kaybetti

Olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki Minik Ömer, henüz belirlenemeyen bir sebeple 16'ıncı katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Düşme sesiyle irkilen mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Güzel'i hastaneye kaldırdı. Minik Ömer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇİMLERİ SIKIYORDU

Güzel'in düşüşüyle ilgili konuşan bina sakinleri "Ömer 16'ıncı katta oturuyordu. Sesi duyduğumda çimlerin üzerindeydi. Onu görünce şoka girdim. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu ve çimleri sıkıyordu" ifadelerini kullandı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İddiaya göre Ömer Güzel'in son zamanlarda içine kapanık olduğu ve psikolojik durumunun da iyi olmadığı öğrenildi. Güzel'in ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri incelenmek üzere minik çocuğun telefon ve bilgisayarına da el koydu. Ömer'in ölümünün kaza mı yoksa intihar mı olduğu polisin çalışmalarının ardından ortaya çıkacak.