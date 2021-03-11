İkbal Gürpınar ilk kez anlattı! "Hastane 'Annem ölmüş, annem ölmüş'" diye bağırışımla inledi

"HAYALİMİZDEKİ EVİ BULUP SATIN ALDIM"

Önce hep beraber daha geniş bir eve geçtik ama ben 10 yıldır hep bahçeli evde yaşadığım için apartmanda rahat edemedim. Babamın hayali doğduğu köyde ev yapmaktı. O sırada Rabbim nasip etti, tam da hayalimizdeki evi bulup satın aldım. Annem için de harika oldu. Oksijeni fazla olduğu için bahçeli evin, annemin yüzü güldü, mutlu oldu. Bahçede her şeyi yetiştirdik babamla. Çok keyifli, feyizli günlerdi. Tek zorluk çocuklarımı daha az görmek zorunda kalmamdı. Büyük oğlumun işleri çok yoğundu, küçük oğlum da Yalova'da babasının yanında olduğu için sık gelemedi.

Koronavirüs sürecinde de takipçilerinizi hastalığa karşı bilgilendiriyor ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyordunuz. Covid-19 bu denli dikkatli bir eve nasıl girdi?

Babam, asla evde durmaktan hoşlanmaz, mutlaka kendine dışarıda bir iş çıkarırdı. Tarımla uğraştığı, zirai malzemeler satan bir dükkanı da olduğu için her an sokağa çıkma izni vardı. Bizi dinlemedi maalesef, hiç ara vermeden çalışmaya devam etti. Antalya'da gübre fabrikamızla ilgili çalışmaya gitmiştim 15 gün onlardan ayrı kaldım. Dönmeden önce babam aradı ve bana 'Kırgınlık var, ilaçlar nerede?' diye sordu. Ertesi gece eve gittiğimde cayır cayır yanıyordu. Hemen hastaneye götürdüm. Babamın koronavirüsü bankadan kaptığını düşünüyorum çünkü bayramda torunları geldi onlara bile sarılmadı. Babamı maalesef kaybettik.

"NEREDEN KAPTIK BİLMİYORUZ"

Babamı kaybetmemizin ardından bir süre sonra annemin bakıcısı izne gidip geldi. Anneme taşıyan o muydu hiç bilemedik. Ben de bu sürede çekimler için şehir dışına gittiğimde hep maskeli dolaştım. Kaldığım otelden mi yoksa tuvaletten mi kaptım hiç bilmiyorum. Ben dönmeden 3 gün önce annemin öksürmeye başladığını öğrendim. Geldiğim gün annemle ilgilendim. İki gün sonra bende de bir kırgınlık başladı. İkimiz de kapmışız bu illeti.