İki günde 4 adresi soymuşlardı! Kırık dikiz aynasından yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması; Beylikdüzü ve Esenyurt İlçeleri'nde iki gün içerisinde meydana gelen dört farklı hırsızlık olayı üzerine açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Polisi; camları kırarak girdikleri adreslerde söz konusu olayları gerçekleştiren iki şüphelinin kullandıkları aracı kırık dikiz aynasından belirledi. 2'si iş yeri, 2'si ise ev olan dört farklı adresten hırsızlık yapan şüphelilerin çaldıkları araç plakalarını kendi araçlarına takarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri adreslere gittikleri saptandı. Şüphelilerin kullandığı araç Esenyurt İlçesi'ne bağlı Balıkyolu Mahallesi üzerinde park halinde bulundu.





ARACA BİNERKEN YAKALANDI



Söz konusu aracın yakınına pusu atan İstanbul Polisi; önceki gün saat 13.40 sıralarında binmek üzere araca yaklaşan ve söz konusu olayların şüphelilerinden olduğu tespit edilen N.C.'yi (20) gözaltına aldı. "Hırsızlık" suçlarından ötürü çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.