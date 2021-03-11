Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstiklal Marşı kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!

kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!

Her yıl düzenli olarak kabul tarihi ülkemizin her yerinde gururla anılıyor. Her resmi törende, okullarda, resmi bayramlarda okunan milli marşımızın kabulünün 100.yılında bu konu önem arz ediyor. Milli marşımıza olan bağlılığımız, sevgimiz ve saygımızı anmak adına İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.yılında şair ile anılan ne zaman? İşte İstiklal Marşı'nın kabul tarihi!

Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:35 ABONE OL
İstiklal Marşı kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!

Şair , 'nın kabulünün 100.yılında anılıyor. Marşımızın on gün içerisinde tamamlandığı ve 17 Şubat 1921 tarihinde Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlandığı bilinmektedir. Bu bakımdan; ne zaman, bestecisi kimdir? İşte İstiklal Marşı'nın kabul tarihi!

İSTİKLAL MARŞI KABULÜ NE ZAMAN?

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 günü Ulusal Marş olarak kabul edildi. İstiklal Marşı kabulü 100. yılındadır.

İstiklal Marşı kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!

İSTİKLAL MARŞI YAZARI KİMDİR?

, yarışmasına ilk başlarda katılmayı para ödülü nedeniyle kabul etmedi sonraki süreçte arkadaşlarının ısrarı ile yarışmaya katıldı ve o muhteşem 10 kıtalık dizeleri yazdı. 10 kıtalık dizeler ilk olarak 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayımlandı. 12 Mart 1921 yılında ise Ulusal Marş olarak kabul edildi.

Güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiirdir. Şairin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir.

İstiklal Marşı kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!

İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ KİMDİR?

12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir.

İstiklal Marşı kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!

MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 'nın Kabulü ve 'u Anma Günü'nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak, onların vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, milli birlik ve varlık ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amaçlanıyor.

Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstiklal Marşı kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA