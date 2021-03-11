İstiklal Marşı kabulü ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı’nın kabul tarihi!

Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.yılında anılıyor. Marşımızın on gün içerisinde tamamlandığı ve 17 Şubat 1921 tarihinde Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlandığı bilinmektedir. Bu bakımdan; İstiklal Marşı kabulü ne zaman, bestecisi kimdir? İşte İstiklal Marşı'nın kabul tarihi!
İstiklal Marşı 12 Mart 1921 günü Ulusal Marş olarak kabul edildi. İstiklal Marşı kabulü 100. yılındadır.
İSTİKLAL MARŞI YAZARI KİMDİR?
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı yarışmasına ilk başlarda katılmayı para ödülü nedeniyle kabul etmedi sonraki süreçte arkadaşlarının ısrarı ile yarışmaya katıldı ve o muhteşem 10 kıtalık dizeleri yazdı. 10 kıtalık dizeler ilk olarak 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayımlandı. 12 Mart 1921 yılında ise Ulusal Marş olarak kabul edildi.
Güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiirdir. Şairin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir.
İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ KİMDİR?
12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir.
MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak, onların vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, milli birlik ve varlık ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amaçlanıyor.
Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar yapılacak.