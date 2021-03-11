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Kadınlar markette saç saça baş başa birbirine girdi! "Sen her gün benim evime geliyorsun"

Kadına şiddet bu sefer bir kadından geldi. Akıllara durgunluk veren olay 'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Markette alışveriş yapan kadın, hiç tanımadığı bir kadına "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyerek saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 16:52 Son Güncelleme: 11.3.2021 16:54 ABONE OL
Kadınlar markette saç saça baş başa birbirine girdi! Sen her gün benim evime geliyorsun

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir süper markette gerçekleşti. Marketten alışveriş yapan bir kadın, daha önce hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı. Raftan ürün aldığı sırada, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyen kadının saldırısına uğrayan vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Yükselen sesleri duyanlar 2 kadını ayırmaya çalıştı. Kimsenin ayıramadığı kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti.

Süpermarkette kadınların kavgası kameraya yansıdı | Video

RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp edilen ve hakarete maruz kalan kadın rapor alıp şikayetçi oldu. Güçlükle sakinleştirilen iki kadın da bir süre sonra mağazadan ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kadınlar markette saç saça baş başa birbirine girdi! "Sen her gün benim evime geliyorsun"
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