Komisyon Üyeleri Depremzedeleri Ziyaret Etti

Sakarya Milletvekili Başkanı Recep Uncuoğlu başkanlığında 13 Milletvekilinden oluşan Deprem Araştırma Komisyonu Heyeti, 2 gün süreyle Elazığ'da çalışma yürütecek.



Gün boyunca Valilik, Elazığ Belediyesi , AFAD, Çevre Şehircilik ve Aile ve Çalışma Sosyal İl Müdürlüklerinde brifing alan heyet, daha sonra muhtarlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi.

Heyet akşam saatlerinde gruplar halende depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün 'Deprem Araştırma Komisyonu' olarak milletvekillerimiz ve üyelerimizle valilikte il müdürlerimizin sunumlarını aldık daha sonra belediyemizde de devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk. Çok kapsamlı çalışmalar var. Devam eden projeler, gerçekten son derece yoğun bir şekilde etap etap birbirinden farklı hak sahipliği noktasındaki vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık ve belediyede merkez mahalle muhtarlarının taleplerini de aldık. Kuralarla ve diğer taleplerle ilgili bizlerin de değerlendirmeleri oldu. Milletvekillerimizle birlikte de bugün cumhuriyet TOKİ konutlarında ikamet eden depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerimizi ziyaret etmek istedik. Onların acılarını paylaşmak istedik. Bir nevi bir istekleri, arzuları var mı bunları görelim istedik. Sağ olsunlar bize evlerinin kapılarını açtılar. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Biz de bütün hususları inşallah çalışmalarımızda yansıtacağız" dedi.

Deprem komisyonunun yarın sahada incelemelerini sürdüreceği belirtildi.