“Normal hayatımızın kıymetini anladık”

11 Mart 2020'de açıklanan ilk korona virüs vakasıyla birlikte 1 yıldır virüsle mücadele eden Türkiye'de 2 milyondan fazla kişi hastalığa yakalandı. Resmi rakamlara göre ise yaklaşık 29 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de korona virüs kaynaklı ilk ölüm ise 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. İlk sokağa çıkma kısıtlaması da 10-12 Nisan 2020 tarihinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulandı.

NORMAL HAYATIMIZIN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU ANLADIK

Konya'da vatandaşlar 1 yıldır süren pandemi süreci hakkında konuştu. Uzatılan mikrofona konuşan Alperen Şen, korona virüsün ülkemize geleli 1 yıl olduğunu hatırlatarak, "Bugünlere kadar geleceğimizi kimse tahmin etmemişti. Bütün dünya bu hastalığı hafife aldı. Sonuçta bugünlere geldik. Normal hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Allah'tan devletimiz, sağlık altyapısıyla diğer ülkelere nazaran daha tedbirli davrandı. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Allah hepimizi bu virüsten en kısa zamanda kurtarsın inşallah" dedi.