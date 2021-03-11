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Oğlu tarafından öldürülen maden işçisi ilçesinde toprağa verildi

  ’ın ilçesinde oğlu tarafından kurşunlanarak öldürülen 43 yaşındaki Yalçın Karadöngel Karabük ün ilçesinde toprağa verildi.

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Giriş Tarihi: 11.3.2021 21:58 ABONE OL
Oğlu tarafından öldürülen maden işçisi Yenice ilçesinde toprağa verildi

Olay dün gece Zonguldak'ın .Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta yaşanan olayda, iddialara göre 43 yaşındaki maden işçisi Yalçın Karadöngel ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerin yaptığı araştırmada cinayet zanlısı olarak Karadögel'in oğlu Emirhan Karadöngel gözaltına alınmış ve ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti. Oğlu'nun neden babasını öldürdüğü konusunda bir açıklama yapılmadı.


Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisi Karadöngel'in cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine gönderildi. Kalaycılar Mahallesi Merkez camiine getiren Karadöngel'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılındıktan sonra aile mezarlığına defnedildi.

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Oğlu tarafından öldürülen maden işçisi Yenice ilçesinde toprağa verildi
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