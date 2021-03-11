Okul kantinleri denetlendi

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Mart 2021 günü il geneli Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan (60) İlköğretim, (29) Ortaokul, (9) Lise olmak üzere toplam (98) okul ile bu okullarda açık bulunan (23) Kantin denetlendi.



Jandarmanın yaptığı denetimlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte oluşturulan komisyon tarafından Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Tedbirleri kapsamında denetlenerek, kantin çalışanları ve öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlandı.