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Okul kantinleri denetlendi

tarafından sorumluluk bölgesinde 98 okul ile okullarda açık bulunan 23 kantin denetlendi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.3.2021 21:12 ABONE OL
Okul kantinleri denetlendi

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Mart 2021 günü il geneli Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan (60) İlköğretim, (29) Ortaokul, (9) Lise olmak üzere toplam (98) okul ile bu okullarda açık bulunan (23) Kantin denetlendi.


Jandarmanın yaptığı denetimlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte oluşturulan komisyon tarafından Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Tedbirleri kapsamında denetlenerek, kantin çalışanları ve öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlandı.

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Okul kantinleri denetlendi
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