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Salgında Konyaaltı sahili seyyar ve maganda istilasına uğradı

'da havaların ısınması ve yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte Konyaaltı Sahili dolmaya başladı. Koronavirüs salgınında seyyar satıcılarının da istilasına uğradı

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 11.3.2021 12:15 ABONE OL
Salgında Konyaaltı sahili seyyar ve maganda istilasına uğradı

Özellikle midye, çekirdek ve simit satıcıları 6.5 kilometre uzunluğundaki kumsalı parselledi. İkişerli gruplar halinde dolaşan midye satıcıları kendi bölgesini ilan etmiş durumda. Aileleri ve yakınları ile plaja gelen vatandaşlar bu manzara karşısında, "Dakika başı üstü başı kir pas içinde bir seyyar tepemize dikiliyor. Bu manzara Antalya'ya ve Türkiye'ye yakışmıyor" dedi.

İŞPORTA MANZARASI

Konyaaltı Plajları'ndaki başı boşluk en çok koronavirüs salgınında vatandaşların tepkisini çekiyor. 6.5 kilometrelik kumsal boyunda . sayıların 40'ı aşan seyyar satıcılar sağlıksız ve mikroplu ürünlerini satarken hiçbir zabıta görevlisinin müdahale etmemesi dikkat çekiyor. Bu fotoğraf ile 1990 yıllara "İşporta turizmine" geri dönüldüğüne dikkat çeken turizmciler; "Milyonarca dolar tanıtım yapıp, 3 bin kilometre uzaktan turist getiriyoruz. Sonra bu insanları canından bezdiriyoruz" diyerek tepkilerin idile getirdi.

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Seyyarlar tarafından bir günde yüzlerce yabancı misafire koronavirüsün bulaştırılması başta Türkiye'nin imajına zarar vereceğini belirten il sağlık müdürlüğü görevlileri açil önlem alınmasını istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tehlikenin farkında olmadığın da belirten yetkililer, "Birkaç turistti bile seyyarlardan koronavirüsün bulaşması Türkiye'ni koronavirüs ile mücadelesine de zarar verir" diyerek uyarıda bulundular. .

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Salgında Konyaaltı sahili seyyar ve maganda istilasına uğradı
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