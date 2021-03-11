Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla ilgili önceki gün Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona ilişkin yapılan aramalarda olarak 440 gram Eroin maddesi, 37 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 15 adet sentetik hap, 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklanırken 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.